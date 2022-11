போன வாரம் தான் குழந்தை.. மாணவியை சீரழித்த பேக்கரி மாஸ்டர்! கை கட்டி வாயை பொத்தி.. வெலவெலத்த வேலூர்!

Vellore

வேலூர் : வேலூர் அருகே வேலைக்கு சென்று விட்டு தந்தைக்காக காத்திருந்த பெண்ணை கை மற்றும் வாயைக் கட்டி கடத்திச் சென்று பாலியல் பலாத்காரம் செய்த கொடூரனை போலீசார் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்

வேலூர் மாவட்டம், அணைக்கட்டு தாலுக்கா, ஒடுகத்தூர் அடுத்த கத்தாரிக்குப்பம் பகுதியை சேர்ந்தவர் சரத்குமார் , அவர் அணைக்கட்டு பகுதியில் இருக்கும் தனியார் பேக்கரி கடையில் மாஸ்டராக பணியாற்றி வருகின்றார்.

மேலும் திருமணமான இவருக்கு கடந்த வாரம்தான் பெண்குழந்தை பிறந்ததுள்ளது. இந்தநிலையில் அதே பகுதியை சேர்ந்த 17 வயது சிறுமி ஒருவர் குடியாத்தம் அரசு கல்லூரியில் பி.ஏ தமிழ் படித்து வருகிறார்.

