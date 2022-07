வெளிநாட்டு பேச்சு! தீவிரவாத கும்பலுடன் தொடர்பு? நள்ளிரவில் சுற்றி வளைத்த உளவுத்துறை! அலறிய ஆம்பூர்.!

Vellore

oi-Rajkumar R

திருப்பத்தூர் : திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூரில் தடை செய்யப்பட்ட தீவிரவாத இயக்கத்துடன் தொடர்பில் இருந்ததாகக் கூறி கல்லூரி மாணவனை மத்திய உளவுத்துறையினர், தமிழக ஐபி போலீசாருடன் இணைந்து கைது செய்திருப்பது பரபரப்பி ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வெளிநாட்டு பேச்சு! தீவிரவாத கும்பலுடன் தொடர்பு?

இந்தியாவில் காஷ்மீர் விவகாரத்தின் போதும், தற்போதும் அங்கு காஷ்மீர் பண்டிட்டுகள் மீண்டும் குடியமர்த்தப்பட்டுள்ள நிலையில் காஷ்மீர் பண்டிகளுக்கு எதிரான வன்முறை சம்பவங்கள் அதிகரித்துள்ளன.

இதேபோல இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் இருக்கும் சில இளைஞர்கள் ட்விட்டர், ஃபேஸ்புக் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்கள் மூலம் வெளிநாட்டில் இருக்கும் பயங்கரவாத கும்பல்களிடம் பழகி ஆட்சேர்ப்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வருவதாக உளவுத்துறைக்கு ரகசிய தகவல்கள் கிடைத்தன.

English summary

The arrest of a college student by the Central Intelligence Agency in collaboration with the Tamil Nadu IB Police has created a stir for allegedly being in touch with a banned terrorist movement in Tirupathur district's Ampur.