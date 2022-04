6000 பேருக்கு வேலைவாய்ப்புகளை அள்ளித் தரும் விழுப்புரம் லோட்டஸ் காலணி பூங்கா.. சிறப்புகள் என்ன?

Villupuram

oi-Vishnupriya R

விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலின் அடிக்கல் நாட்டிய காலணி பூங்கா மூலம் ஏராளமான வேலைவாய்ப்புகள் ஏற்படுத்தப்படும்.

வேலைவாய்ப்பின்மையை போக்க முதல்வர் ஸ்டாலின் தொழில் துறைகளில் அதிக கவனம் செலுத்தி வருகிறார். அந்த வகையில் கடந்த வாரம் துபாய் சென்றிருந்த முதல்வர் ஸ்டாலின் வரும்போது ரூ 6100 கோடிக்கு முதலீடுகளை ஈர்த்து வந்தார்.

காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியால் தமிழகத்தில் 5 நாட்கள் ஜில் மழை - வானிலையின் கூல் அறிவிப்பு

இந்த நிலையில் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் இன்றைய தினம் 38 திட்டங்களை முதல்வர் ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார். 42 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகளையும் முதல்வர் வழங்கினார்.

Do you know about footwear park in Villupuram which was laid the foundation stone by CM Stalin?