ஹெச்.எம். சீட்டில் கெத்தாக உட்கார்ந்திருப்பது யாரு பாருங்க.. மாணவி லோகிதா.. வியந்த விழுப்புரம்

Villupuram

oi-Jeyalakshmi C

விழுப்புரம்: பள்ளி மாணவி ஒருவர் தலைமை ஆசிரியை நாற்காலியில் அமர்ந்து கம்பீரமாக பணி செய்தார். வருகை பதிவேடு சரிபார்ப்பதில் இருந்து சத்துணவு கூடத்தில் ஆய்வு.. ஆசிரியர்களுடன் மீட்டிங் என அமர்களப்படுத்திய மாணவியை ஆசிரியர்கள் பாராட்டு மழையில் நனைய வைத்தனர்.

விழுப்புரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மாணவி லோகிதா என்பவர்தான் ஒருநாள் தலைமை ஆசிரியையாக பதவி வகித்தவர். அதற்குக் காரணம் பள்ளியில் காலாண்டு தேர்வில் மாணவி எடுத்த மதிப்பெண்கள்தான்.

விழுப்புரம் திருவிக வீதியில் அரசு மகளிர் மாதிரி மேல்நிலைப்பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு 4 ஆயிரம் மாணவிகள் படித்து வருகின்றனர். இப்பள்ளியில் தலைமை ஆசிரியராக சசிகலா என்பவர் பணியாற்றி வருகிறார்.

காலாண்டு தேர்வு தொடங்குவதற்கு சில நாட்கள் முன்பு பள்ளியில் நடந்த இறைவணக்க கூட்டத்தின்போது, காலாண்டு தேர்வில் 10 மற்றும் 12ஆம் வகுப்புகளில் சிறந்த மதிப்பெண் பெறும் மாணவிகளுக்கு சர்ப்ரைஸ் கிப்ட் ஒன்று காத்திருக்கிறது, எனவே மாணவிகள் அனைவரும் நல்லமுறையில் படிக்குமாறு கூறினார்.

English summary

One day the head master surprise gift to the student in Villupuram A schoolgirl sat on the headmistress's chair and performed her duties majestically. From checking the attendance record to inspecting the canteen in Vilupuram.