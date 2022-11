கேரளாவை மிஞ்சிய சம்பவம்! பெற்ற தாயை உயிரோடு புதைத்த மகன்! வெலவெலத்த விழுப்புரம்! அதிர்ந்து போன போலீஸ்

Villupuram

oi-Rajkumar R

விழுப்புரம் : விழுப்புரத்தில் குடும்ப சண்டை என பெற்ற தாயை அடித்து உயிரோடு மண்ணில் புதைத்துக் கொன்ற மகனை காவல்துறை அதிகாரிகள் கைது செய்துள்ளனர். கேரளா போல் நரபலி விவகாரம் ஏதும் இருக்கிறதா என போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

கேரளா மாநிலத்தில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு இரண்டு பெண்கள் கொடூரமாக கொல்லப்பட்டு நரபலி கொடுக்கப்பட்ட சம்பவம் இந்தியா முழுவதும் பலத்த அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. கொலை செய்யப்பட்ட பெண்களில் ஒருவர் தமிழகத்தை சேர்ந்தவர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

அந்த கொலை தொடர்பாக பல்வேறு திடுக்கிடும் தகவல்கள் நாளுக்கு நாள் வெளியாகி வரும் நிலையில், விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் பெற்ற தாயை மகன் உயிரோடு மண்ணில் புதைத்து கொலை செய்த சம்பவம் பலத்த அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. ஆனால் இது குடும்பத் தகராறு காரணமாக நடந்த கொலை என போலீசார் கூறுகின்றனர்.

English summary

Police officials have arrested the son who beat his mother to death and buried her alive in Villupuram due to a family dispute. Police are investigating if there is any human sacrifice case like Kerala.