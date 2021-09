மதுபோதையில் பாலியல் பலாத்காரம் செய்ய முயன்ற தந்தை.. கத்தியால் குத்தி கொலை செய்த மகள்!

Villupuram

oi-Rayar A

விழுப்புரம்: மதுபோதையில் பாலியல் பலாத்காரம் செய்ய முயன்ற தந்தையை மகள் கத்தியால் குத்தி குத்தி கொலை செய்தார். விழுப்புரம் மாவட்டம் அவலுார்பேட்டையை அடுத்த கோவில்புரையூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் வெங்கடேசன்(40).

விவசாயி. மாற்றுத்திறனாளியான இவர், வேன் மூலம் தக்காளி வியாபாரம் செய்து வந்தார். இவரது மனைவி 12 ஆண்டுகளுக்கு முன் இறந்து விட்டார். வெங்கடேசனுக்கு 2 மகள்கள் உள்ளனர். 20 வயதான மூத்த மகள் சென்னையில் தங்கி, ஜவுளி கடையில் வேலை செய்து வருகிறார். 17 வயதான இளைய மகள்அவலுார்பேட்டையில் பிளஸ் 2 படித்து வருகிறார்.

English summary

The daughter stabbed the father to death after he tried to rape her The daughter stabbed the father to death after he tried to rape her under the influence of alcohol. Police have filed a case and are investigating the youngest daughter