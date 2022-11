2 வருஷத்தில் கசந்த காதல்! குடிகார கணவனால் விபரீத முடிவெடுத்த குஷ்பூ! ஆலமரத்தடியில் கட்டப் பஞ்சாயத்து

Villupuram

oi-Rajkumar R

விழுப்புரம் : விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சி அருகே காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்ட பெண் திருமணமான இரண்டு ஆண்டுகளில் கணவனின் கொடுமை தாங்க முடியாமல் தற்கொலை செய்து கொண்ட நிலையில் அந்தப் பெண்ணின் உறவினர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதால் பிரதான சாலையில் போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது.

விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சி அருகே உள்ள காட்டுச் சித்தாமூர் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் குஷ்பூ வயது 28. இவர் பெங்களூருவில் வீட்டு வேலை செய்து வந்துள்ளார். அப்போது அதே பகுதியில் கட்டிடத் தொழில் செய்துவந்த ஆறுமுகம் என்பவருடன் குஷ்பூ காதல் வயப்பட்டுள்ளார்.

கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இருவரும் திருமணம் செய்து கொண்டனர். மேலும் ஆறுமுகம் உயர் வகுப்பை சேர்ந்தவர் என்பதாலும் குஷ்பூ தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்தவர் என்பதால் திருமணத்திற்கு ஒப்புக் கொள்ளவில்லை.

English summary

A woman who fell in love and got married near Senchi in Villupuram district committed suicide after two years of marriage, unable to bear the cruelty of her husband, as the relatives of the woman staged a road blockade, causing severe damage to the traffic on the main road.