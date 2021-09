"மக்களின் முதல்வர் எடப்பாடி" கோஷம் ஓய்வதற்குள், "ஐயோ, அம்மா அடி" அலறல்! அதிமுக கோஷ்டிக்குள் அடிதடி

Virudhunagar

oi-Veerakumar

விருதுநகர்: "மக்களின் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி வாழ்க.." என்ற கோஷம் சாலை முழுக்க எதிரொலிக்க .. திடீரென்று, ஐயோ, அம்மா அடிக்கிறார்களே.. என்ற அலறல் சத்தம் விண்ணைப் பிளந்தது ..

இத்தனை களேபரமும் விருதுநகர் மாவட்டம் சாத்தூர் அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையில் எடப்பாடி பழனிசாமி வருகை தந்தபோது அரங்கேறியுள்ளது. வீடியோ காட்சிகளை பார்த்தாலே பதறச் செய்யும் வகையில் அங்கு மோதல் அரங்கேறியுள்ளது.

தமிழகத்தில் விடுபட்ட 9 மாவட்டங்களுக்கு ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல்கள் நடைபெறுகின்றன. இதையொட்டி அதிமுக, திமுக கூட்டணி கட்சிகள் தங்கள் வேட்பாளர்கள் பட்டியலை வெளியிட்டு தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமியும், அதிமுக வேட்பாளர்களை ஆதரித்து தீவிரமாக பிரச்சாரங்களை மேற்கொண்டு வருகிறார்..

English summary

AIADMK fight for Edappadi Palaniswami in Sattur: Edappadi Palaniswami traveled by car via Madurai and Virudhunagar today to campaign in the Tenkasi district where the local body elections are being held. On the way to Tenkasi, AIADMK East District Secretary Ravichandran welcomed Edappadi at Venkatachalapuram four lanes on the Sattur city boundary. Then, there, former Sattur legislator Rajavarman Koshti also came. Seeing this, the Ravichandran faction became angry and argued as to why they had betrayed and left here. Then there was a voting argument between the Rajavarman faction and the Ravichandran faction and it ended in a scuffle.