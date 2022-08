ஷாக்! நடுரோட்டில் காரை மறித்த 7 பேர்! காட்டுக்குள் கதறி துடித்த 40 வயது பெண்! அலறிய அருப்புக்கோட்டை!

Virudhunagar

oi-Rajkumar R

விருதுநகர் : விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டை அருகே காரில் சென்ற 40 வயது மதிக்கத்தக்க பெண் கடத்தப்பட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில், இவ்வழக்கில் 5 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

அருப்புக்கோட்டை அருகே உள்ள காளையார் கரிசல்குளத்தைச் சேர்ந்த முத்துச்செல்வம் (44). திங்கள்கிழமை மாலை விருதுநகரில் இருந்து காரில் அருப்புக்கோட்டைக்கு சென்றார்.

வழியில் பாலவநத்தம் பேருந்து நிறுத்தத்தில் பேருந்திற்காக காத்திருந்த ஏற்கனவே அறிமுகமான நார்த்தாம்பட்டி பகுதியைச் சேர்ந்த 40 வயது மதிக்கத்தக்க பெண்ணை முத்துச்செல்வம் தனது காரில் அழைத்துச் சென்றார்

English summary

