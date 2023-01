அரிவாளை தூக்கிய அன்புமணி! சிவகாசியில் கில்லி பம்பரம் ஆடி உற்சாகம்! என்ன சொன்னார் தெரியுமா?

Virudhunagar

விருதுநகர் : இளம் தலைமுறையினர் மத்தியில், சமூக வலைத்தளங்களின் பயன்பாடு அதிகரித்து வரும் சூழலில், தமிழர்களின் பாரம்பரியத்தை அவர்களுக்குக் கொண்டு செல்ல வேண்டும். மது இல்லாமல் இந்த தலைமுறையால் வாழ முடியாது என்ற நிலையைத் திராவிட கட்சிகள் ஏற்படுத்திவிட்டன என பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்.

சிவகாசியில் விருதுநகர் மத்திய மாவட்ட பா.ம.க. ஏற்பாடு செய்திருந்த இரண்டாமாண்டு கிராமிய திருவிழாவைத் தொடங்கி வைத்த பா.ம.க. தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸை, குதிரை வண்டியில் ஊர்வலமாக அழைத்து வந்தனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து, பாரம்பரிய முறைப்படி குலவையிட்டு கும்ப மரியாதை செலுத்தி அவருக்கு வரவேற்பு அளித்தனர். இந்த கிராமியத் திருவிழாவில், தமிழரின் பாரம்பரியத்தை நினைவூட்டும் வகையில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.

Among the younger generation, in the context of increasing use of social media, the tradition of Tamils should be conveyed to them. PMK leader Anbumani Ramadoss has said that the Dravidian parties have created a situation where this generation cannot live without alcohol.