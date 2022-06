எங்களுக்கு சாதி இல்லை மதம் இல்லை! சர்டிஃபிகேட் வாங்கிய விருதுநகர் தம்பதி! குழந்தைகளுக்கும் அதேதான்!

Virudhunagar

oi-Rajkumar R

விருதுநகர் : விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசி அருகே தங்களுக்கு சாதியும் இல்லை மதமும் இல்லை என சான்றிதழ் வாங்கியுள்ள தம்பதியினர், தங்களது இரு குழந்தைகளுக்கும் சாதி மதம் இல்லை என சான்றிதழ் கேட்டு விண்ணப்பித்துள்ளனர். அவர்களுக்கு சமூக வலைதளங்களில் பாராட்டுகள் குவிந்து வருகிறது.

விருதுநகர் மாவட்டம், சிவகாசிஅருகே உள்ள தேவர்குளம் பஞ்சாயத்து பகுதியை சேர்ந்தவர் கார்த்திகேயன். பட்டதாரி இளைஞரான இவர் கணினி பயிற்சி மையம் நடத்தி வருகிறார்.

இவர் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் சிவகாசி தாலுகா அலுவலகத்தில் தனக்கும், தனது மனைவி சர்மிளாவுக்கும் சாதி, மதம் அற்றவர்கள் சான்றிதழ் வேண்டும் என்று விண்ணப்பம் கொடுத்துள்ளார்.



The couple, who have obtained a certificate of no caste and religion near Sivakasi in Virudhunagar district, have applied for a certificate stating that their two children have no caste or religion.