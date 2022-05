Virudhunagar

oi-Rajkumar R

விருதுநகர் : தருமபுரம் ஆதீனத்தின் பட்டின பிரவேசம் நிகழ்ச்சி என்பது குருவை தூக்கி கொண்டாடும் விசயம் , இதில் யாரும் தலையிடக்கூடாது எனவும், கண்டிப்பாக பட்டின பிரவேசம் நிகழ்ச்சியை நடத்தியே தீருவோம் என்று ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் கோவில் ஜீயர் உறுதிபட கூறியுள்ளார்.

யாரும் தலையிடகூடாது! முதல்வரை சந்தித்து பட்டினபிரவேசம் நடத்தியே தீருவோம்! சடகோப ராமானுஜ ஜீயர் உறுதி

தருமபுரம் ஆதீனத்தில் பட்டணப் பிரவேச நிகழ்வானது இம்மாத இறுதியில் நடைபெற உள்ளது. திராவிடர் கழகத்தினரின் எதிர்ப்பால் ஆதினத்தை பல்லக்கில் அமர்த்தி பக்தர்கள் சுமந்து செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் உள்ள பழமைவாய்ந்த சைவ மடமான தருமபுரம் ஆதினத்தின் பட்டினப் பிரவேச நிகழ்வு அப்பகுதியில் பதற்ற நிலையை உருவாக்கியுள்ளது.

நிச்சயமாக இது ஆன்மீக அரசுதான்.. ஸ்டாலின் அரசை மனசார புகழ்ந்த தருமபுரம் ஆதீனம்!

English summary

The Srivilliputhur Andal Kovil jeeyar has assured that the Dharmapuram Adheenam pattina pravesam is a celebration of the Guru and that no one should interfere in it and that we will definitely hold the fuction