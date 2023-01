ஈரோடு இடைத்தேர்தல்.. வேட்பாளர் அறிவிப்பு எப்போது? குலதெய்வ வழிபாட்டுக்கு பின் ஓபிஎஸ் சொன்ன பதில்!

எங்கள் தரப்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் விரைவில் அறிவிக்கப்படுவார் என்று ஓபிஎஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

Virudhunagar

oi-Yogeshwaran Moorthi

விருதுநகர்: ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல் எங்கள் தரப்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் விரைவில் அறிவிக்கப்படுவார் என்று ஓ.பன்னீர் செல்வம் தெரிவித்துள்ளார். ஒரு பக்கம் எடப்பாடி பழனிசாமி அடுத்தடுத்து வேகம் காட்டி வரும் நிலையில், ஓபிஎஸ் தரப்பில் வேட்பாளர் தேர்வில் மட்டும் கவனம் செலுத்தி வருகிறார்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினரான திருமகன் ஈவெரா கடந்த 4ம் தேதி மரணமடைந்ததைத் தொடர்ந்து அந்த தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் பிப்ரவரி 27-ம் தேதி நடைபெறும் என்று இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல் காரணமாக தமிழ்நாடு அரசியல் களம் சூடுபிடித்தது. திமுக கூட்டணி சார்பாக மீண்டும் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்டு, வேட்பாளராக காங்கிரஸ் கட்சியின் ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் போட்டியிடுகிறார்.

English summary

O Panneer Selvam has said that the candidate of our side in the Erode East constituency by-election will be announced soon.