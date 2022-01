அமெரிக்காவில் சோகம்.. குடியிருப்பில் பயங்கர தீ விபத்து.. 7 குழந்தைகள் உள்பட 13 பேர் உயிரிழப்பு!

Washington

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் 7 குழந்தைகள் உட்பட 13 பேர் பலியாகினர். இதில் படுகாயம் அடைந்த இரண்டு பேர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாக தீயணைப்பு துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்

அமெரிக்காவில் பென்சில்வேனியா மாகாணத்தில் பிலதெல்பியா பகுதியில் உள்ள ஒரு அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் உள்ளூர் நேரப்படி இன்று காலை 6:40 மணிக்கு திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டது.

English summary

A fire in an apartment building in the United States has killed at least 13 people, including seven children. Two of the injured were being treated at a hospital, fire officials said