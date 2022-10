கல்லூரி தேர்வில் நூதன முறையில் 'பிட்'.. வேற லெவலில் யோசித்த மாணவர்.. 'பத்ரி விஜயை' மிஞ்சிய சம்பவம்!

Washington

வாஷிங்டன்: ஸ்பெயினில் உள்ள பல்கலைக்கழகத்தில் சட்ட கல்லூரி மாணவர் ஒருவர் நூதன முறையில் 'காப்பி' அடித்துள்ள சம்பவம் தற்போது உலக அளவில் டிரெண்ட் ஆகி வருகிறது. அவரது பேராசிரியரே மாணவர் நூதன பிட் ரகசியத்தை பிட்டை பார்த்து வியந்து போயுள்ளார்.

பள்ளி, கல்லூரிகளில் தேர்வுகளில் மாணவர்கள் 'காப்பி' அடிப்பது ஆங்காங்கே நடைபெறத்தான் செய்கிறது.

தேர்வு அறைகளில் கண்காணிப்பாளர்கள் எவ்வளவுதான் ஸ்ட்ரிக்ட் ஆக இருந்தாலும் பல நேரங்களில் காப்பி அடிப்பதை தடுக்க முடியவில்லை.

English summary

The incident of a law student in the university in spain who scored 'copy' in the exam in a scientific way is currently trending globally.