ட்விட்டர் நிறுவனத்தை வாங்க முடியாது.. திடீரென பல்டி அடிக்கும் எலான் மஸ்க்.. என்ன காரணம் தெரியுமா

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: ட்விட்டர் நிறுவனத்தை வாங்கும் எலான் மஸ்கின் டீல் விரைவில் முடியும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில், அவர் இது தொடர்பாக சில முக்கிய தகவல்களைத் தெரிவித்துள்ளார்.

உலகின் மிக முக்கிய சமூக வலைத்தளங்களில் ஒன்று ட்விட்டர். எதுவாக இருந்தாலும் சுருக்கமாக 140 எழுத்துகளில் சொல்ல வேண்டும் என்பதால் ட்விட்டர் உடனடியாக ஹிட் அடித்தது.

பிரபலங்கள் அனைவரும் தங்கள் படம் தொடங்கி பர்சனல் மேட்டர்கள் வரை அனைத்து அப்டேட்களை வழங்கும் ஒரு இடமாகவே ட்விட்டர் தளம் இருந்து வந்தது.

எலான் மஸ்கின் ச்சீ ட்வீட்!ட்விட்டர் போலி கணக்குகள் விவகாரம்! பராக் அகர்வால் விளக்கத்தை ஏற்க மறுப்பு

English summary

Elon Musk says that he will not take the Twitter deal forward until the company proves that it has less than 5 per cent spam accounts: (ட்விட்டர் நிறுவனத்தை வாங்குவது தொடர்பாக எலான் மஸ்க்) Elon Musk latest explanation his twitter deal.