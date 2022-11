ட்விட்டரை வாங்கிய எலான் மஸ்க்..அலுவலகத்திலேயே படுத்து உறங்கிய பெண் ஊழியர்.. வேலை என்னாச்சு தெரியுமா?

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: ட்விட்டர் நிறுவனத்தை வாங்கியதில் இருந்து பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எலான் மஸ்க் எடுத்து வரும் நிலையில், அவரது அலுவலகத்திலேயே பெண் ஊழியர் ஒருவர் படுத்து தூங்கிய புகைப்படங்கள் இணையத்தில் பரவியது. எலான் மஸ்க் 50 சதவீத பணியாளர்களை நீக்கிய நிலையில் அந்த பெண் ஊழியரின் பணி என்னவானது என்பது குறித்து பலருக்கும் சந்தேகம் எழுந்துள்ளது

உலகின் முன்னணி சமூக ஊடக நிறுவனமான ட்விட்டரை கடந்த அக்டோபர் மாதம் 27 ஆம் தேதி எலான் மஸ்க் முறைப்படி தன்வசப்படுத்தினார்.

கடந்த ஏப்ரல் 14 ஆம் தேதியே ட்விட்டரை வாங்குவதற்கான ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டாலும் பல்வேறு களேபரங்களுக்கு மத்தியில் கடந்த மாதம் இறுதியில் தான் ஒருவழியாக ட்விட்டரை வாங்கும் ஒப்பந்தத்தை நிறைவு செய்தார்.

KGF-2 பாடல் விவகாரம்:காங்.,ராகுல் யாத்திரை ட்விட்டர் கணக்குகளை முடக்க பெங்களூர் கோர்ட் அதிரடி ஆர்டர்

English summary

While Elon Musk has been taking various steps since buying Twitter, photos of a female employee lying down and sleeping in his office have gone trend. Many netizens have questioned whether his job has been saved due to this.