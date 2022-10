"அந்த 85 நிமிடங்கள்.!" உலகையே அழிக்கும் கொடூர ஆயுதம்..! சரித்திரம் படைத்த கமலா ஹாரீஸ்!

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: ரஷ்யாவின் தாக்குதலால் அணு ஆயுதங்கள் குறித்த பேச்சு எழுந்துள்ள நிலையில், அமெரிக்காவின் அணு ஆயுதங்கள் குறித்து சற்று பார்க்கலாம்.

உக்ரைன் போர் திடீரென மீண்டும் தீவிரமடையத் தொடங்கி உள்ளது. உக்ரைன் நாட்டின் முக்கிய நகரங்களைக் குறிவைத்து ரஷ்யா தனது தாக்குதலைத் தீவிரப்படுத்தி உள்ளது.

இதற்கிடையே அணு ஆயுசுகளைக் கூட ரஷ்ய அதிபர் புதின் பயன்படுத்தக் கூடும் என்ற தகவல்களும் வெளியாகி வருகிறது. அணு ஆயுதங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டால் அது மிக மோசமான போராக மாறிவிடும்.

அமெரிக்க துணை அதிபர் கமலா ஹாரிஸ்க்கு கொரோனா உறுதி..! 3 டோஸ் தடுப்பூசி செலுத்தியும் பாதிப்பு!

English summary

Nuclear football US most advanced Nuclear weapon came under the control of Kamala Harris: How US will use its Nuclear weapon and what is the procedure.