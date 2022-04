ஏப்ரல் 2ம் தேதி இந்து புத்தாண்டு.. அறிவித்த ஜார்ஜியா மாகாண ஆளுநர்! மத நல்லிணக்கம் காட்டும் அமெரிக்கா

Washington

oi-Nantha Kumar R

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவின் ஜார்ஜியா மாகாணத்தில் ஏப்ரல் 2ம் தேதி இந்து புத்தாண்டு தினமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான அறிவிப்பை மகாண கவர்னர் வெளியிட்டுள்ளார்.

இந்தியர்கள் அதிகமாக வெளிநாட்டில் வசித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக மேற்கத்திய நாடுகளில் தொழில், படிப்புக்காக ஏராளமானவர்கள் சென்றுள்ளனர்.

இதில் ஒருபகுதியில் அங்கேயே குடியுரிமை பெற்று வாழ தொடங்கி விடுகின்றனர். மற்றொரு தரப்பினர் கால இடைவெளிக்குள் மீண்டும் இந்தியா திரும்பி வருகின்றனர்.

In America Georgia Governor Brian Kemp has declared April 2 as Hindu New Year Day in recognition of the large Hindu community living in the state.