நாசா களமிறக்கும் ’டார்ட்’ விண்கலம்! இதற்காகவா? அதிகாலையில் உங்களுக்காக காத்திருக்கும் சர்ப்ரைஸ்!

Washington

oi-Rajkumar R

வாஷிங்டன் : விண்வெளியில் இருந்து நாம் வாழும் பூமிக்கு அருகே வரும் விண்கல் ஒன்றினை அமெரிக்க விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனமான நாசா வடிவமைத்துள்ள சிறப்பு விண்கலம் ஒன்று தற்கொலை படை போல மாறி மோதி பாதையை மாற்ற இருக்கும் நிகழ்வை நாசா நேரடியாக ஒளிபரப்ப இருக்கும் நிலையில் உலகம் முழுவதும் இந்த நேரடி ஒளிபரப்பினை காண பலரும் ஆர்வத்துடன் காத்துள்ளனர்.

நம் வாழும் இந்த பூமி பல அதிசயங்களையும் அசாதாரண விஷயங்களையும் தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது. பறந்து பிரிந்து இருக்கும் இந்த பிரபஞ்சத்தின் சிறு புள்ளியான பூமியில் இவ்வளவு அதிசயங்கள் என்றால் பிரபஞ்சத்தில் எவ்வளவு இருக்கும்.

அப்படி என்னதான் இருக்கிறது இந்த விண்வெளியில் என்ற ஆர்வத்தின் காரணமாக மனிதன் நூற்றாண்டு காலமாக ஆர்வத்துடன் விண்வெளி சோதனைகளை மேற்கொண்டு வருகிறான். அமெரிக்கா தொடங்கி இந்தியா வரை உலக நாடுகள் பல லட்சக்கணக்கான கோடி ரூபாய்களை செலவு செய்து விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.

English summary

Many people around the world are eagerly waiting to watch the live broadcast of a special spacecraft designed by the American space exploration agency NASA that is going to collide and change its path like a suicide squad.