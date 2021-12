'சூப்பர்'.. புகை பழக்கத்தை அடியோடு ஒழித்து கட்ட புதிய திட்டம் கொண்டு வந்த நாடு.. அடடே!

Washington

oi-Rayar A

வெலிங்டன்: 'புகை உயிருக்கு பகை' என்று தொடர்ந்து எச்சரிக்கை, விழிப்புணர்வு செய்து வந்த போதிலும் சிகரெட், புகையிலை பிடிப்பது என்பது உலகம் முழுவதும் பேஷனாகி விட்டது. இந்த புகை பழக்கம் காரணமாக தினமும் பல்லாயிரகனக்கானோர் உயிரிழந்து வருகின்றனர்.

நியூசிலாந்து நாட்டிலும் அதிக அளவு புகை பழக்கம் காரணமாக பலர் தொடர்ந்து பலியாகி வருகின்றனர். எவ்வளவோ விழிப்புணர்வு செய்தும் அவர்கள் திருந்துவதாக தெரியவில்லை. இந்த நிலையில் நாட்டில் புகைபிடிக்கும் பழக்கத்தை அடியோடு ஒழித்து கட்ட நியூசிலாந்து முடிவு செய்துள்ளது.

ஒமைக்ரான் வரணும்.. ஆன்லைன் எக்ஸாம் வைக்கணும்னு கேட்குறீங்களே.. யாருய்யா நீங்களாம்?

English summary

New Zealand has come up with a smoke-free action plan to eradicate smoking. It has been announced that the project will work towards a complete ban on tobacco in the country by 2025