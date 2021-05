சீக்கிரமே இந்தியாவுக்கு வருகிறது அமெரிக்க ஃபைசர் தடுப்பூசி.. பேச்சுவார்த்தை தீவிரம்- வி.கே.பால்

Washington

oi-Veerakumar

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவின் ஃபைசர் தடுப்பூசியை விரைவாக இறக்குமதி செய்வதற்கான முயற்சிகள் நடந்து வருவதாக நிதி ஆயோக் உறுப்பினர் வி.கே.பால் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள SARS-CoV-2 உருமாறிய வைரசுக்கு எதிராகவும் ஃபைசர் நிறுவன தடுப்பூசி சிறப்பாக செயல்படுகிறது என்று ஃபைசர் நிறுவனம் இந்திய அதிகாரிகளுக்கு தெரிவித்த மறு நாளே வி.கே.பால் இந்த அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளார்.

அதேநேரம், உலகில் எந்த நாடும் குழந்தைகளுக்கு தடுப்பூசி கொடுப்பதில்லை என்றும், குழந்தைகளுக்கு தடுப்பூசி போடுவது குறித்து WHO பரிந்துரை செய்யவில்லை என்றும் மத்திய அரசு கூறியது.

ஆனால், அமெரிக்கா, ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் போன்ற நாடுகள் ஏற்கனவே 12 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு தடுப்பூசி போடுகின்றன.

English summary

The head of India's Covid-19 task force on Thursday said that it was working together with US major Pfizer for the earliest possible import of its coronavirus vaccines and that compulsory licensing was not a very attractive option.