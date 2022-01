"உலகத்தையே மாற்றும் ஜாக்கிரதை.." உக்ரைனிடம், ரஷ்யா வாலாட்டினால் அமெரிக்கா விடாது: உக்கிரமான ஜோ பிடன்

Washington

வாஷிங்டன்: உக்ரைன் மீதான ரஷ்யாவின் படையெடுப்பு நிறுத்தப்படாவிட்டால் அது உலகத்தையே மாற்றும் என்று அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் எச்சரித்துள்ளார்.

ரஷ்யாவுக்கும் உக்ரைன் நாட்டுக்கும் இடையே பல ஆண்டுகளாக எல்லை பிரச்னை நீடித்து வருகிறது. 2014 ஆம் ஆண்டில் உக்ரேனியர்கள் ரஷ்ய சார்பு அதிபரை பதவி நீக்கம் செய்தனர்.

இதையடுத்து உக்ரைனின் தெற்கு கிரிமியா தீபகற்பத்தை கைப்பற்றி தங்கள் நாட்டின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்தது ரஷ்யா. இதனையடுத்து கடந்த சில மாதங்களாக உக்ரைனுக்கும், ரஷ்யாவுக்கும் இடையே பதற்றம் அதிகரித்து வருகிறது.

English summary

US President Joe Biden has warned that the world will change if Russia's invasion of Ukraine does not stop.