அதிக தடுப்பூசி போட்ட நாடுகளிலும் கொரோனா வேகமாக பரவுவது ஏன்?

Washington

oi-Veerakumar

வாஷிங்டன்: கொரோனா வைரஸ் உலகின் பெரும்பகுதியில் பரவி 15 மாதங்களாகிவிட்டது. ஆனால் இந்த, தொற்றுநோய் இன்னும் தீவிரமாக உள்ளது. உலகம் முழுக்க 3 பில்லியன் தடுப்பூசி டோஸ்கள் ஏற்கனவே வழங்கப்பட்ட நிலையில், கொரோனா வைரஸ் மிக எளிதாக பரவும் சூப்பர்-டிரான்ஸ்மிசிபிள் வகைகளாக உருவெடுத்துள்ளது.

உருமாறிய கொரோனா வைரஸ்தான், எதிர் வரும் காலங்கள் எப்படி இருக்கும் என்பதை நிர்ணயிக்கப் போகின்றன.

தமிழ்நாட்டில் 4 நாட்களுக்கு பிறகு குறைந்த தினசரி வைரஸ் பாதிப்பு.. 26 மாவட்டங்களில் உயிரிழப்பு இல்லை

அதேநேரம், உருமாறிய கொரோனாக்களை தடுப்பூசிகள் வென்று வீழ்த்தி வருகின்றன என்பது மிக முக்கிய தகவலாகும்.

English summary

The corona virus has been spreading in most parts of the world for 15 months. But with this, the epidemic is still serious. With 3 billion vaccine doses already delivered worldwide, the corona virus has emerged as the most easily transmitted super-transmissible strain. The mutated corona virus is going to determine what the coming times will be like. At the same time, the most important information is that vaccines are defeating the mutated coronas.