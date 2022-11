கத்தாரில் ஹேண்ட்பேக்கை பறிகொடுத்த பெண் பத்திரிக்கையாளர்.. போலீஸ் அளித்த பதிலை கேட்டு ஷாக்!

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: கத்தாரில் பிபா உலக கோப்பை போட்டிகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில், அது தொடர்பாக செய்தியை வழங்கிய பெண் பத்திரிகையாளரின் ஹேண்ட் பேக் திருடு போய் உள்ளது. இந்த திருட்டு சம்பவம் தொடர்பாக போலீஸ் நிலையம் சென்ற அந்த பத்திரிகையாளருக்கு போலீஸ் அளித்த பதில் மேஎலும் ஷாக் கொடுத்துள்ளது.

உலக கோப்பை பிபா கால்பந்து தொடர் கத்தாரில் நடைபெற்று வருகிறது.

கத்தாரில் நடைபெற்று வரும் இந்த உலகக் கோப்பையை போட்டித்தொடரை காண கத்தாரில் கால்பந்து ரசிகர்கள் குவிந்துள்ளனர்.

While the FIFA World Cup is being held in Qatar, the handbag of a female journalist who reported on it has been stolen. The response given by the police to the journalist who went to the police station regarding this theft incident has also given a shock.