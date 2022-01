டோங்கோ எரிமலை வெடிப்பு நூற்றுக்கணக்கான ஹிரோஷிமா குண்டு வெடிப்புக்கு சமமானது.. நாசா பகீர் தகவல்

Washington

வாஷிங்டன்: டோங்கோ எரிமலை வெடிப்பு நூற்றுக்கணக்கான ஹிரோஷிமா குண்டு வெடிப்புக்கு சமமானது என்று நாசா தெரிவித்துள்ளது. தென் பசிபிக் கடலில் அமைந்திருக்கும் சிறிய அளவிலான பகுதிதான் டோங்கோ. 170-க்கும் மேற்பட்ட சிறு, சிறு தீவு கூட்டங்களை உள்ளடக்கிய பகுதியான டோங்கோவில் சுமார் ஒரு லட்சம் மக்கள் வசிக்கின்றனர்.

அதிமான பழங்குடியின மக்கள் வசிக்கும் டோங்கோ ஒரு அழகிய பிரதேசமாகும். ஆனால் இந்த அழகிய பிரதேசம்தான் இப்போது அங்கு மட்டுமில்லாது உலகம் முழுவதுதற்கும் ஆபத்தான பிரதேசமாக மாறியுள்ளது. டோங்கோ தீவுகளில் ஏராளமான எரிமலைகளும் உள்ளன. இந்த எரிமலைகள் அடிக்கடி வெடிப்பது வழக்கம்.

துண்டு துண்டுகளாக சிதறிய தீவுகள்.. எரிமலை வெடிப்பால் சின்னாபின்னமான டோங்கோ..புதிய சாட்டிலைட் படங்கள்

