அதிகரிக்கும் பாதிப்பு.. அமெரிக்காவில் ஒரே நாளில் 1 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோருக்கு கொரோனா தொற்று

Washington

oi-Veerakumar

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் கொரோனா நோய் தொற்று அதிகரித்தபடி உள்ளது. புதிதாக 1 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இன்றைய தகவல்படி, அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 4 கோடியே 41 லட்சத்தைக் கடந்துள்ளது. புதிதாக 1 லட்சத்து 5 ஆயிரத்து 294 பேருக்கு தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது.

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 2 ஆயிரத்து 460 பேர் கொரோனாவால் பலியாகியுள்ளதாக அமெரிக்கா தெரிவித்துள்ளது. அந்நாட்டில் மொத்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை 4 கோடியே 41 லட்சத்து 40 ஆயிரத்து 108 ஆக அதிகரித்துள்ளது. உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை 7 லட்சத்து 9 ஆயிரத்து 910 ஆக உயர்ந்துள்ளது.

English summary

Corona infection is on the rise in the United States. More than 1 lakh new corona infections have come as a shock.