உடல் முழுக்க கொப்புளங்கள்.. மீண்டும் மிரட்ட தொடங்கும் அந்த ஆபத்தான நோய்.. மிரண்டு நிற்கும் அமெரிக்கா

வாஷிங்டன்: கொரோனா பெருந்தொற்று பாதிப்பே இன்னும் முடியாத நிலையில், அரிய நோயான குரங்கு அம்மை கண்டறியப்பட்டுள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு முதலில் சீனாவில் பரவ தொடங்கியது கொரோனா வைரஸ். அந்த கொரோனா வைரசில் இருந்தே உலக நாடுகள் இன்னும் முழுமையாக மீளவில்லை.

வேக்சின் மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை காரணமாக கொரோனா உயிரிழப்புகளை நாம் கணிசமாகக் கட்டுக்குள் கொண்டு வந்துவிட்டோம். இருப்பினும், அதனால் ஏற்பட்ட பொருளாதார பாதிப்பில் இருந்து இன்னும் நாம் தப்பவில்லை.

United States confirmed a case of monkeypox in a man who had recently traveled to Canada: (உலகில் புதிதாகப் பரவ தொடங்கி உள்ள குரங்கு அம்மை) All things to know about monkeypox.