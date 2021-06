வலுக்கும் சந்தேகம்..அமெரிக்காவில் இருந்த அதிமுக்கிய கொரோனா டேட்டாக்களை..நீக்கிய சீன ஆய்வாளர்கள்..ஏன்

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் சேமிக்கப்பட்டிருந்த வூஹான் நகரின் ஆரம்பக்கட்ட கொரோனா வைரஸ் தொடர்பான டேட்டாக்கள் சீனா ஆய்வாளர்களால் நீக்கப்பட்டுள்ளதை அமெரிக்கா உறுதி செய்துள்ளது.

கொரோனா வைரசின் தோற்றம் பற்றிய விவாதம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. கொரோனா பரவல் தொடங்கி ஓர் ஆண்டு கடந்துவிட்ட நிலையிலும்கூட வைரஸின் தோற்றம் குறித்து நமக்கு இன்னும் தெளிவாகத் தெரியவில்லை.

உலகைப் புரட்டிப் போட்டுள்ள கொரோனாவின் தோற்றம் குறித்துத் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் அப்போது தான் மீண்டும் இதுபோன்ற பாதிப்பு ஏற்படுவதைத் தடுக்க முடியும் என ஆராய்ச்சியாளர்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

English summary

Details of the genetic makeup of some of the earliest samples of coronavirus in China were removed from an American database. It adds concerns over secrecy surrounding the outbreak and its origins.