'மாஸ்க் போட மாட்டேன்'.. நடுவானில் அடம்பிடித்த பயணி.. புறப்பட்ட இடத்துக்கே திரும்பி சென்ற விமானம்!

வாஷிங்டன்: உலகம் முழுவதும் கொடிய கொரோனா வைரஸ் ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பாடாய்படுத்தி வருகிறது. அதுவும் தென் ஆப்பிரிக்காவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட புதிய வகை ஓமிக்ரான் வந்த பிறகு கொரோனா வைரஸ் பல நாடுகளிலும் மிக வேகமாக பரவி வருகிறது.

உலகின் வல்லரசு நாடான அமெரிக்கா முழுவதுமே கொரோனாவின் கட்டுப்பாட்டில்தான் உள்ளது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மட்டும் அங்கு 6,92,320 பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டனர். 2,700-க்கும் மேற்பட்டவர்கள் உயிரிழந்தனர். கொரோனா அலையால் மக்கள் மிகவும் சோர்வடைந்து விட்டனர் என்று அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் சொல்லும் அளவுக்கு அங்கு நிலைமை மிகவும் மோசமாக உள்ளது.

A few people in the United States are refusing to follow corona prevention measures, including wearing a mask. Some people, especially those who travel by air, refuse to wear masks. As a result, disputes between them and the flight attendants have become routine