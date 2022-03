ரஷ்யாவுடன் ஏன் நேருக்கு நேர் மோதல் இல்லை.. ஓஹோ, இதுதான் காரணமா? ஜோ பைடன் கொடுக்கும் புது விளக்கம்

Washington

oi-Rajkumar R

வாஷிங்டன் : உக்ரைனில் ரஷ்யாவுக்கு எதிராக நேருக்கு நேர் போரிடாது எனவும், மூன்றாம் உலகப் போரை தவிர்க்கவே ரஷ்யாவுடன் நேட்டோ படைகள் நேரடியாக மோதவில்லை என அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் தெரிவித்துள்ளார்.

உக்ரைன் மீது ரஷியா இன்று 14-வது நாளாக தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. உக்ரைனின் பல நகரங்களை கைப்பற்றியுள்ள ரஷியா தொடர்ந்து தலைநகரை கைப்பற்றும் திட்டத்துடன் தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது.

உக்ரைனில் உள்ள மிகப்பெரிய அணு உலையான செர்னோபில்லையும் ரஷியா கட்டுக்குள் கொண்டு வந்துள்ளதாக தகவல் வெளியான நிலையில் அங்கு போர் உச்சகட்டத்தை அடைந்துள்ளது.

English summary

US President Joe Biden has said that there will be no direct war against Russia in Ukraine and that NATO forces will not clash directly with Russia to avoid a third world war.