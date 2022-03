வேணாம் நிறுத்திக்கங்க..ரஷ்யாவுக்கு உதவினால் கடும் விளைவுகள்.. சீனாவை மீண்டும் எச்சரிக்கும் ஜோ பைடன்

Washington

oi-Rajkumar R

வாஷிங்டன் : உக்ரைனுக்கு எதிரான போரில் ரஷ்யாவுக்கு பொருளாதார ரீதியாகவோ, ஆயுத ரீதியாகவோ சீனா உதவினால் கடும் விளைவுகளை சந்திக்க வேண்டும்மென அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் எச்சரித்துள்ளார்.

நேட்டோ விவகாரத்தில் உக்ரைன் எல்லையில் படைகளைக் குவித்த ரஷ்யா தீடிரென போரை தொடங்கியது. தரைவழி, வான்வழி, கடல்வழி என மும்முனை தாக்குதலை ரஷ்யா நடத்தி வருகிறது.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா 28வது நாளாக தாக்குதல் நடத்தி வரும் நிலையில், சுமார் 35 லட்சம் மக்கள் நாட்டை விட்டு வெளியேறி அகதிகளாக அண்டை நாடுகளில் தஞ்சமடைந்துள்ளனர்.

English summary

US President Joe Biden has warned that Russia's economic or military assistance to China in the war against Ukraine could have serious consequences.