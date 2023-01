ஹேப்பியா.. 'வாட்ஸ் அப்'பில் வரப்போகுது சூப்பர் அப்டேட்.. இமேஜ்களை அனுப்புவதில் புதிய வசதி!

Washington

வாஷிங்டன்: ஸ்மார்ட் போன் பயனர்கள் மத்தியில் பெரும் ஆதிக்கம் செலுத்தி வரும் வாட்ஸ் அப் நிறுவனம் தனது பயனர்களை கவர அவ்வப்போது புதுப் புது அப்டேட்களை கொடுத்து அசத்தி வருகிறது. அந்த வகையில் விரைவில் இமேஜ்களை அதன் ஒரிஜினல் குவாலிட்டியில் அனுப்பும் வசதி அறிமுகம் ஆகப்போவதாக தகவல் வெளிவந்துள்ளது.

ஸ்மார்ட் போன்களின் ஆதிக்கம் காரணமாக சமூக வலைத்தள பயன்பாடும் மக்கள் மத்தியில் பெருமளவு அதிகரித்து விட்டது. பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற சமூக வலைத்தளங்களை பொழுது போக்கிற்காக பலரும் பயன்படுத்துகிறார்கள் என்றால் குறுஞ்செய்தி பரிமாறிக் கொள்ளும் வசதியுடன் அறிமுகம் ஆன வாட்ஸ் அப் குறுகிய காலத்தில் அசுர வளர்ச்சி பெற்றது.

காலையில் விழித்ததும் இப்போதெல்லாம் எல்லோரும் முதலில் பார்ப்பது வாட்ஸ் அப் ஆகத்தான் இருக்கும் என்றும் சொல்லும் அளவுக்கு ஸ்மார்ட் போன் பயன்படுத்துவர்களில் மத்தியில் வாட்ஸ் அப் பிரபலம் ஆகிவிட்டது.

English summary

WhatsApp, which has been dominating among smartphone users, keeps giving new updates every now and then to attract its users. In that way, information has come out that soon the facility of sending images in its original quality will be introduced.