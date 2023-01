"60,000 மரணங்கள்.." சீனாவில் சில வாரங்களில் எகிறிய கொரோனா மரணங்கள்.. டென்ஷனான உலக சுகாதார அமைப்பு

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: சீனாவில் கடந்த சில வாரங்களாகவே கொரோனா உயிரிழப்புகள் உச்சம் தொட்டு வருகிறது. இதனிடையே சீனாவின் கொரோனா மரணங்கள் குறித்து உலக சுகாதார அமைப்பு சில முக்கிய தகவல்களை வெளியிட்டுள்ளது.

கடந்த 2020 முதல் கொரோனா வைரஸ் நம்மை எந்தளவுக்குப் பாடுபடுத்தியது என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். 2020இல் தொடங்கி அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒட்டுமொத்த உலக நாடுகளையும் கொரோனா பாதிப்பு முடக்கிப் போட்டுவிட்டது.

கொரோனா வேக்சின் உட்பட பல்வேறு நடவடிக்கைகளால் நிலைமை இப்போது தான் மெல்ல மீண்டு வருகிறது. கொரோனா கட்டுக்குள் வந்துவிட்டதால் உலகின் அனைத்து நாடுகளும் மெல்ல இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பின

