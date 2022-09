'அமைதியை விரும்பும் பாகிஸ்தான் ஏன் தாவூத் இப்ராகிமுக்கு அடைக்கலம் கொடுக்கனும்'.. விளாசிய இந்தியா

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: காஷ்மீருக்கு வழங்கப்பட்ட சிறப்பு அந்தஸ்தை ரத்து செய்து இந்தியா ஜனநாயகத்தை அழித்துவிட்டது என்று கூறிய பாகிஸ்தான் பிரதமரின் பேச்சுக்கு, ஐநாவில் பதில் அளித்து பேசிய இந்திய பிரதிநிதி, ''அமைதியை விரும்புவதாக கூறும் பாகிஸ்தான் பின்னர் எதற்காக தாவூத் இப்ராகிமுக்கு அடைக்கலம் கொடுக்க வேண்டும்" என சாடியுள்ளார்.

இந்தியாவுக்கு எதிராக எல்லை தாண்டிய பயங்கரவாதத்தில் பாகிஸ்தான் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகிறது.

ஒருபக்கம் அமைதி பேச்சுவார்த்தையை விரும்புகிறோம் என்று சொல்லும் பாகிஸ்தான், மற்றொரு பக்கம் இந்தியாவுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகிறது.

English summary

Responding to the speech of the Pakistani Prime Minister who said that India has destroyed democracy by revoking the special status given to Kashmir, the Indian representative spoke at the UN and said, "Why should Pakistan, which claims to want peace, give shelter to Dawood Ibrahim?"