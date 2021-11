நாயை பலூனில் கட்டி பறக்க விட்டாரே யூடியூப்பர்.. இப்போ என்ன வம்பு செய்தார் தெரியுமா? அதிரடி கைது

News

oi-Veerakumar

மதுரா: நாயை பலூனில் கட்டி பறக்க விட்டு அதை வீடியோவாக எடுத்து யூடியூப்பில் வெளியிட்டு சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய டெல்லியைச் சேர்ந்த கவுரவ் சர்மா என்ற யூடியூப்பர், இப்போது தடை செய்யப்பட்ட வழிபாட்டு தலத்தில் வீடியோ எடுத்து போலீசில் சிக்கியுள்ளார்.

டெல்லியைச் சேர்ந்தவர் கவுரவ் சர்மா. கவுரவ்ஸோன் என்ற பெயரில் யூடியூப் சேனல் நடத்தி வருகிறார். யூடியூப்பில் அதிக வியூஸ் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக எதை எதையோ வெளியிடுவோர் லிஸ்டில் இவரும் ஒருவர்.

சமீபத்தில் தனது டோலர் என்ற செல்ல நாயை இப்படித்தான் இவர் பாடாய் படுத்தி விட்டார்.

English summary

Gaurav Sharma, a Delhi-based YouTube user who tied up a dog in a balloon and videotaped it and posted it on YouTube, has now been caught by police taking video at a resticted place of worship in Vrindavan.