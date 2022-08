ஆடி கடைசி செவ்வாய்..ஔவையார் நோன்பும் கொழுக்கட்டை படையலும்..என்னென்ன பலன்கள்

Spirtuality

மதுரை: ஆடி மாதம் செவ்வாய் கிழமை வந்தாலே பெண்கள் ஔவையார் விரதம் இருந்து கொழுக்கட்டை படையல் செய்து வழிபடுவார்கள். காலம் காலமாக கடைபிடிக்கப்படும் இந்த நோன்பின் மகிமையைப் பற்றி ஆடி கடைசி செவ்வாய்கிழமையான இன்றைய தினம் அறிந்து கொள்வோம்.

ஆடி மாதம் செவ்வாய்க்கிழமைதோறும் சுமங்கலிப் பெண்கள் மஞ்சள் பூசிக் குளிப்பதால், மாங்கல்ய பலம் கூடும். அதேபோன்று ஆடி மாதச் செவ்வாய்க்கிழமைகளில் பெண்கள் ஔவையார் விரதம் கடைப்பிடிக்கும் வழக்கமும் உண்டு.

வரலட்சுமி விரதம், மகாலட்சுமி நோன்புகளில் கொழுக்கட்டைதான் பிரசாதமாக பெரும்பாலும் நைவேத்தியம் செய்யப்படும். அதேபோலத்தான் ஔவையார் நோன்பிலும் உப்பில்லாமல் செய்யும் அரிசி கொழுக்கட்டை தான்

நைவேத்தியம் செய்யப்படுகிறது. இந்த கொழுக்கட்டையை நோன்பு இருக்கும் பெண்களே சாப்பிட வேண்டும். அதை வேறு எந்த ஆணுக்கும் கொடுக்கக் கூடாது.

Aadi Kadaisi Chevvai Avaiyar nonbu: (ஆடி கடைசி செவ்வாய் ஔவையார் நோன்பு)When the month of Aadi falls on a Tuesday, women observe the Ovvai Nonbu and worship in Kolukkatti. Today, the last Tuesday, let us learn about the glory of this time-honored fast. There is a special fasting they call it as Ovvai Nonbu. Kozhukattai made with rice flour and jaggery is a Prasad prepared for this nonbu.