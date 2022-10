தீபாவளியில் தரிசனம் தரும் தங்க அன்னபூரணி..வாழ்நாள் முழுவதும் குறைவில்லாத உணவு கிடைக்கும்!

Spirtuality

சென்னை: உணவு மனித வாழ்க்கைக்கு அவசியமானது. அன்னபூரணியை தரிசனம் செய்தால்..அன்னபூரணியின் அருள் இருந்தால் போதும் வாழ்நாள் முழுவதும் குறைவில்லாத உணவு கிடைக்கும். ஐஸ்வர்யம் பெருக தீபாவளி நாளில் லட்சுமி குபேர பூஜை செய்வது சிறப்பு. அதே போல அன்னபூரணியை விரதமிருந்து வணங்க வற்றாத செல்வங்களும், உணவும் கிடைக்கும் என்பது ஐதீகம்.

காசியில் அன்னபூரணி அள்ள அள்ள குறையாத அட்சயபாத்திரத்தில் பால் அன்னம் தந்து உலக உயிர்களின் அன்னதோஷம் என்னும் வறுமை அண்டாதவாறு அருள்புரிகிறாள். தனதிரயோதசி தொடங்கி தீபாவளி, அமாவாசை நாட்களில் காசியில் தங்கமயமாய் காட்சி தரும் அன்னபூரணியை தரிசிக்க வாழ்நாள் முழுவதும் அள்ள அள்ள குறையாத அன்னத்தையும் செல்வத்தை வழங்கிடுவாள்.

கந்தமகா புராணத்தில் உள்ள அருணாச்சல மகாத்மியத்திலும், மார்க்கண்டேய புராணத்தின் துணை நூலான காமாட்சி விலாசத்திலும் அன்னபூரணியின் வரலாறு கூறப்பட்டுள்ளது. தேவரும் முனிவரும் எப்போதும் தியானிக்கும் கயிலைவாசன், ஏகாந்தமாக தவத்தில் ஆழ்ந்திருந்த சமயம், பார்வதி தேவி விளையாட்டாக அவர் கண்களைப் மூடினார்.

