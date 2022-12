தீபத்திருநாள்..அண்ணாமலையார் மலை மீது ஏற 2500 பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி..என்னென்ன கட்டுப்பாடுகள்

Spirtuality

திருவண்ணாமலை: கார்த்திகை தீப திருநாளில் சென்னை உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி வரும் 6ஆம் தேதி காலை 06.00 மணி முதல் முதலில் வரும் 2500 பக்தர்கள் மட்டும் அண்ணாமலையார் மலை மீது ஏற அனுமதிக்கப்படுவர் என திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார். மலையேற அனுமதி கேட்கும் பக்தர்களுக்கு மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் பல்வேறு நிபந்தனைகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.

திருவண்ணாமலையில் தீப திருவிழா கடந்த வாரம் கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. தினசரியும் காலையும் மாலையும் பஞ்ச மூர்த்திகள் உலா வந்து அருள் பாலிக்கின்றனர். கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் எதுவும் இன்றி இந்த ஆண்டு தீப திருவிழா நடைபெறுகிறது.

தீபத்திருவிழாவின் 5ம் நாள் உற்சவத்தில் சுவாமிக்கும், அம்மனுக்கும் சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம், தீபாராதனை நடைபெற்றது. காலை 11 மணியளவில், கண்ணாடி ரிஷப வாகனத்தில் விநாயகரும், சந்திரசேகரரும் எழுந்தருளி, பவனி வந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தனர்.

Karthikai Deepam Festival in Tiruvannamalai on December 6th Tuesday. It has been announced by the district administration that only 2500 devotees will be allowed to climb the hill on the occasion of Maha Deepam Day.