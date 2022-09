மகாளய அமாவாசை 2022.. பெண்கள் மறந்தும் இந்த தவறுகளை செய்து விடாதீர்கள்..தோஷம் ஏற்படுமாம்!

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மகாளய அமாவாசை நாளை ஞாயிற்றுக்கிழமை கடைபிடிக்கப்பட உள்ள நிலையில் பெண்கள் விரதம் இருந்து தர்ப்பணம் கொடுக்கலாமா என்று பலரும் கேட்டு வருகின்றனர். மறைந்த முன்னோர்களுக்கு நாம் எப்படி தர்ப்பணம் கொடுப்பது அமாவாசை நாளில் என்ன செய்யலாம் என்ன செய்யக்கூடாது என்று பார்க்கலாம்.

நம்முடன் வாழ்ந்து மறைந்த முன்னோர்களை நாம் மறக்கக்கூடாது அவர்களுக்கு ஒவ்வொரு வருடமும் அமாவாசை, புண்ய கால தர்பணம், வருஷ ஸ்ரார்தம், மஹாளய பட்சம் ஆகிய 96 நாட்கள் தர்பணம் செய்ய வேண்டும் என சாஸ்திரம் பரிந்துரைக்கிறது.

இன்று வேலை மற்றும் தொழில், வாழும் சூழல் ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டு இந்த 96 நாட்களும் தர்பணம் செய்வது அனைவருக்கும் இயலாத காரியமாகும் என்றாலும் முக்கியமான தர்பணங்களையாவது தவறாமல் செய்வது நல்லது, அந்த வகையில் தக்ஷிணாயனத்தில் வரும் ஆடி அமாவாசையும் மகாளய அமாவாசையும் முக்கியமான ஒன்றாகும். அதேபோல உத்தராயணத்தில் தை அமாவாசையும் முக்கியமானது.

மகாளய அமாவாசை..மறக்காமல் தானம் கொடுங்கள்.. முன்னோர்களின் ஆசி தடையின்றி கிடைக்கும்

English summary

As Mahalaya Amavasai is to be observed tomorrow on Sunday, many people are asking whether women can fast and give Darpanam. Let's see how we can pay tarpanam to our departed ancestors and what we can and cannot do on the day of Amavasai.