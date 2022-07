வீட்டில் பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை அதிகரிக்க..கோடி கோடியாய் பணத்தை ஈர்க்க.. இந்த ஒரு பொருள் போதும்

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: பணத்தை ஈர்க்கும் சக்தி ஒரு பொருளுக்கு உள்ளது என்றால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா? திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் பணம் காணிக்கையாக கோடி கோடியாக குவியவும் அந்த பொருள்தான் காரணமாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் நம்ப முடிகிறதா? வீட்டிற்குள் நுழையும் எதிர்மறை சக்திகளை தடுக்கும் பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை அதிகரிக்கும் சக்தியும் அந்த பொருளுக்கு உள்ளதாம். அது என்ன பொருள் அதை எப்படி வீட்டில் பயன்படுத்தலாம் என்று பார்க்கலாம்.

பச்சை கற்பூரத்திற்கு பணத்தை ஈர்க்கும் சக்தி இருப்பதாக நம்பபடுகிறது. இதற்கு தக்க சான்றாக திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில் உள்ளது. அங்கு பச்சை கற்பூரம் பெரும் பங்கு வகிக்கிறது. அதனால் தான் பண மழை பொழிந்து கொண்டிருக்கிறது.

அவற்றை சாதாரணமாக பூஜை அறையில் வைத்தாலே நன்மைகள் பல வந்து சேரும். தெய்வீக மனம் கொண்ட ஒரு பொருள் பச்சை கற்பூரம். அவற்றை தீர்த்ததில் கலப்பதால் இல்லம் சுபிட்சம் அடையும். குபேர மூலையில் பச்சைக் கற்பூரம் வைக்கலாம். பச்சைக்கற்பூரம் வாசனையோடு இருக்கும் போது வீட்டிற்குள் பணத்தை ஈர்க்கும்.

English summary

Pachai karpooram Palangal: (பச்சைக்கற்பூரம் பலன்கள்) Pachai karpooram is a common product available in Indian household. The strong fragrance of Pachai karpooram is loaded with healing properties, while also being known for spreading positivity.