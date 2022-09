சுக பிரசவம் நடக்க வேண்டுமா?..கர்ப்பிணிகள் இந்த பூஜையில் பங்கேற்க மறக்காதீர்கள்!

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: இன்றைய கால கட்டத்தில் சுப பிரசவம் என்பது அரிதாகி வருகிறது. குழந்தை பாக்கியம் கிடைப்பதும் வரமாக உள்ளது. திருமணமான தம்பதியர் ஒற்றுமைக்கும், குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கவும்,கர்ப்பிணிகளுக்கு சுப பிரசவம் நடைபெறும் ஆன்மீகத்தில் எளிமையான பரிகாரத்தை நமது முன்னோர்கள் கூறி வைத்துள்ளனர்.

தாய்மை என்பது இன்றைக்கு ஒரு வரமாக உள்ளது. அந்த வரத்தை இறைவன் கொடுக்கும் போது நல்ல முறையில் பயன்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும். நல்ல ஆரோக்கியமான பிள்ளைகள் பிறக்க வேண்டும் என்று பலரும் இறைவனை வேண்டிக்கொள்வார்கள்.

மண்ணில் பிறக்கும் போது எந்த குழந்தையும் நல்ல குழந்தைதான். அந்த குழந்தை நல்லவராக உலகத்தில் வாழ இறைவன் அருள் தேவை. எனவேதான் நமக்கு பிறக்கும் வாரிசுகள் நல்லவர்களாக திகழ சில பரிகாரங்களை முன்னோர்கள் கூறியுள்ளனர்.

Palliyarai Poojai Ragasiyam Normal Delivary Parikaram: In today's times, a Normal Delivary is becoming rare. Being blessed with children is also a blessing. Our forefathers have prescribed a simple spiritual remedy for the unity of the married couple, the blessing of the child, and auspicious birth for the pregnant women.