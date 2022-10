கந்த சஷ்டி 2022: கந்தன் அருளால் இனி இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு கவலைகள் தீரும்..எதிரிகள் தொல்லை ஒழியும்

Spirtuality

சென்னை: கந்தன் மனக்கவலைகளை தீர்க்கச் செய்பவன்.. கந்தனை வணங்கினால் கடன் பிரச்சினைகள் நீங்கும்.. எதிரிகள் தொல்லை ஒழியும் என்பது பக்தர்களின் நம்பிக்கை. இன்றைக்கு எத்தனையோ பேர் கடனில் சிக்கி கவலைக்கு ஆளாகியுள்ளனர். நேரடி, மறைமுக எதிரிகளால் பிரச்சினையில் சிக்குகின்றனர். முருகா என்று கையெடுத்து கும்பிட்டால் கூப்பிட்டவர்களின் குரலுக்கு ஓடி வந்து அவர்களின் சிக்கல்களை தீர்ப்பவர் சிங்கார வேலர். கந்த சஷ்டி தினமான இன்றைய தினம் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு கவலைகள் ஒழியும், எதிரிகள் பிரச்சினை நீங்கும்.. நோய்கள் முடிவுக்கு வரப்போகிறது என்று பார்க்கலாம்.

புதிது புதிதாக நோய்கள் இன்றைக்கு பலரையும் வாட்டி வதைக்கிறது. மருத்துவ செலவுகளுக்காக சிலர் சொத்துக்களை விற்கும் நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றனர். சம்பாதிக்கும் பணத்தை நன்றாக சாப்பிடுகிறார்களோ இல்லையே மருந்து மாத்திரை வாங்க செலவு செய்கின்றனர். கந்த சஷ்டி விரதம் இருந்து கந்தனை வணங்கினால்

நோய் நொடிகள் நீங்கும்.

கந்த சஷ்டி கவசம் பாடினாலே நோய்கள் பறந்தோடும் எனவே தான் ஒவ்வொரு மாதமும் வரும் சஷ்டி நாட்களில் விரதம் இருந்து முருகப்பெருமானை வணங்கலாம். கந்த சஷ்டி தினமான இன்று முருகன் கோவில்களில் சூரசம்ஹாரம் நடக்கிறது. திருத்தணி முருகன் கோவிலில் மட்டும் புஷ்பாஞ்சலி நடக்கிறது. மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளில் பிறந்தவர்களின் யாருக்கெல்லாம் முருகன் அருளால் வெற்றிகள் தேடி வரப்போகிறது என்று பார்க்கலாம்.

கந்த சஷ்டி 2022: சூரசம்ஹாரம் காண திருச்செந்தூரில் அலைகடலென குவியும் பக்தர்கள்..என்னென்ன ஏற்பாடுகள்

English summary

Devotees believe that Kandan is the one who solves mental worries.. Worshiping Kandan will get rid of debt problems.Today is Kanda Shashti Day, we can see that any zodiac sign will get rid of worries, problems of enemies will get rid of, diseases will end.