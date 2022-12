வைகுண்ட ஏகாதசி.. ஸ்ரீரங்கத்தில் டிச. 22ல் திருநெடுந்தாண்டகம்.. ஜன.2ல் சொர்க்க வாசல் திறப்பு

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

திருச்சி: ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் ஆலயத்தில் வைகுண்ட ஏகாதசி விழா வருகிற 22ஆம் ஆம் தேதி திருநெடுந்தாண்டகத்துடன் தொடங்குகிறது. பகல்பத்து விழா முடிந்து 2023 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 2ஆம் ஆம் தேதி சொர்க்க வாசல் திறக்கப்படுகிறது. சொர்க்க வாசல் திறப்பு நடைபெறும் ஜனவரி 2ஆம் தேதி திருச்சி மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

108 திவ்ய தேசங்களில் முதன்மையானதும் பூலோக வைகுண்டம் என்று போற்றப்படும் ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் ஆலயத்தில் வைகுண்ட ஏகாதசி விழா ஆண்டு தோறும் கோலாகலமாக நடைபெறும். பகல் பத்து, ராப்பத்து, இயற்பா என மொத்தம் 21 நாட்கள் நடைபெறும் இவ்விழாவில் பரமபதவாசல் எனப்படும் சொர்க்க வாசல் திறப்பு விழா சிகர நிகழ்ச்சியாகும்.

பதான் பட சர்ச்சை: உங்கள் மகளோடு இந்த படத்தை பாருங்கள்..ஷாருக்கானுக்கு சவால் விடுத்த ம.பி சபாநாயகர்

ஏகாதசி என்றால் பதினொன்று என்று பொருள். ஞானேந்திரியம் ஐந்து; கர்மேந்திரியம் ஐந்து; மனம் ஒன்று என்னும் பதினொன்றும் பகவானிடம் ஈடுபடுவதே ஏகாதசி விரதம். மாதங்களில் நான் மார்கழி என்கிறார் மகாவிஷ்ணு. அத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த மார்கழி மாதம் வளர்பிறையில் வரும் ஏகாதசி வைகுண்ட ஏகாதசி ஆகும். அதுவே மோட்ச ஏகாதசி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. அந்நாளில் பகவானை மட்டுமே நினைத்து, அவன் புகழ் பாடி விரதமிருந்தால், மனக் கவலைகள் விலகி மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை ஏற்படும் என்பது நம்பிக்கை.

English summary

The Vaikunda Ekadasi festival at Srirangam Ranganatha Temple begins on the 22nd with Thirunedundantakam. The Sorgavasal will be opened on January 2, 2023 after the Pakalpatu festival. A local holiday has been declared for Trichy district on January 2 when the Sorgavasal will be opened.