திருப்பதி பிரம்மோற்சவம்..ஏழுமலையானுக்கு காஞ்சியில் தயாரான பட்டுசேலை..என்னென்ன சிறப்பம்சம்?

oi-Jeyalakshmi C

திருப்பதி: திருமலை ஏழுமலையான் கோவில் பிரம்மோற்சவத்திற்காக 8 நாட்கள் விரதம் இருந்து இரவு பகல் பாராமல் காஞ்சிபுரத்தை சேர்ந்த தம்பதியினர் 427 பெருமாள் முகங்களுடன் கூடிய பட்டுசேலையை நெசவு செய்து அசத்தியுள்ளனர். விரதமிருந்து கடந்த எட்டு தினங்களாக நான்கு நெசவாளர்கள் துணையுடன் 192 மணி நேரத்தில் பட்டுச்சேலையை நெசவு செய்து தயாரித்து உள்ளனர்.

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் இன்று வருடாந்திர பிரம்மோற்சவ விழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியுள்ளது. திருப்பதிக்கு வந்ததும் ஒவ்வொருவரின் காதில் பதிவது, அங்கு ஒலிக்கும் வேங்கடேச ஸ்தோத்திரம்தான். பக்தர்கள் அனைவரும் கோவிந்தா...கோவிந்தா என்று சொல்லி வணங்குவார்கள்.

என்னை 'கோவிந்தா' என்று ஒரு முறை அழைத்தால், நான் உனக்கு கடன்பட்டவன் ஆகிறேன். இரண்டாவது முறை 'கோவிந்தா' என்று அழைத்தால், அந்த கடனுக்கு வட்டி செலுத்துவேன். மூன்றாவதாக 'கோவிந்தா' என்று கூப்பிட்டால், அந்த வட்டிக்கு வட்டி தருவேன்" என்று கூறியுள்ளார். அதனால்தான், திருமலை திருப்பதி முழுவதும், 'கோவிந்தா.. கோவிந்தா..' என்ற சரண கோஷம் எதிரொலிக்கிறது. ஏழுமலையான், குபேரனுக்கு மட்டுமே கடன்பட்டவராக இல்லாமல், தன்னுடைய நாமத்தை உச்சரிக்கும் பக்தருக்கும் கடன்பட்டவராக இருக்கிறார்.

திருப்பதி பிரம்மோற்சவம்..பூலோக வைகுண்டமாக மாறிய ஏழுமலையான் கோவில் - என்னென்ன சிறப்பம்சங்கள்

English summary

A couple from Kancheepuram, who fasted for 8 days day and night for Brahmotsavam at Tirumala Elumalayan Temple, weaved a silk saree with 427 faces of Perumal. For the last eight days since the fast, four weavers have been weaving and making silk in 192 hours with their help.