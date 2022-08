வரலட்சுமி விரதம் 2022.. மகாலட்சுமிக்கு நோன்பிருந்து பூஜை செய்தால் இத்தனை நன்மைகளா?

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை:தீர்க்க சுமங்கலி வரம் தரும் வரலட்சுமி விரதம் நாளைய தினம் வெள்ளிக்கிழமை கடைபிடிக்கப்படுகிறது. திருமணமான பெண்களும், கன்னிப்பெண்களும் இந்த விரதத்தைக் கடைபிடிக்க வேண்டும். கணவரின் ஆயுள் பலம் வேண்டி சுமங்கலிப்பெண்கள் இந்த விரதத்தை கடைபிடிக்கின்றனர். இந்த விரதம் கடைபிடிப்பதால் ஆயுள், ஆரோக்கியம் மட்டுமல்லாது செல்வ வளம் பெருகும் என்பது நம்பிக்கை. வரலட்சுமி விரத நாளில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன செய்யக்கூடாது என்று ஜோதிடர்கள் கூறியுள்ளனர்.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆவணி மாதத்தில் வரும் பெளர்ணமி தினத்திற்கு முன் வரும் வெள்ளிக்கிழமை வரலட்சுமி விரத தினமாக கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வருகின்றது. தமிழ்நாட்டில் பெரும்பாலான இந்து சமயத்தை பின்பற்றும் சுமங்கலி பெண்கள் இந்த விரதத்தை மேற்கொள்ள விரும்புவர். அப்படிப்பட்ட மிக முக்கிய விரத நாளான வரலட்சுமி விரதம் வரும் ஆகஸ்ட் 5 ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை கடைபிடிக்கப்படுகிறது.

வரலட்சுமி நோன்பு..வெள்ளிக்கிழமை இதை செய்தால் மகாலட்சுமியின் அருள் வீடு தேடி வரும்!

English summary

Varalakshmi vratham 2022: (தீர்க்க சுமங்கலி வரம் தரும் வரலட்சுமி விரதம்) Varalakshmi Vratam, Varalakshmi Puja is an important Lakshmi pooja in Tamil Nadu.Varalakshmi Vratam Puja is a festival to propitiate the Goddess Lakshmi, the consort of Lord Vishnu. It is an important pooja performed by many women.Varalakshmi Vrat also known as Varamahalaxmi Vratham this year is on August 05th, 2022.