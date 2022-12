2022ல் திடீர் திருமணம் செய்த சின்னத்திரை பிரபலங்கள்... பரபரப்பை ஏற்படுத்திய 10 ஜோடிகள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: 2022 வருடம் முடிவடைய இன்னும் ஒரு சில நாட்களே இருக்கும் நிலையில் இந்த வருடத்தில் திருமணம் செய்த சின்னத்திரை பிரபலங்களில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியவர்களை பார்க்கலாம்.

திடீர் திருமணத்தால் பலர் பிரபலம் அடைந்து இருக்கின்றனர். குறிப்பாக மகாலட்சுமி ரவீந்தர் ஜோடி, அதுபோல பத்து சின்னத்திரை பிரபலங்களும் திருமணத்தின் மூலமாக இந்த வருடத்தில் பிரபலம் அடைந்து இருக்கின்றனர்.

With only a few days left to the end of 2022, let's see the celebrities who got married this year.Many people have become famous due to sudden marriage. Especially the Mahalakshmi Ravinder couple, as well as ten small screen celebs are getting famous this year through marriage.