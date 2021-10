ரிவ்யூ கேட்டு காண்டான அண்ணாச்சி...சாமர்த்தியமாக சமாளித்த அபிஷேக்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: வெளியில் செய்த வேலையே வீட்டுக்குள்ளும் தொடங்கிவிட்டார் அபிஷேக்.

ரிவ்யூ எடுக்கிறேன் என்று அவர் பேசிய வார்த்தைகளை கேட்டு அண்ணாச்சி மட்டுமல்ல அவருடைய ரசிகர்களும் கடுப்பாகி விட்டனர்.

லக்கிம்பூர் விவசாயிகள் படுகொலையை குறிப்பிடாமல் பாஜகவினர் தாக்கப்பட்டதாக 2-வது எப்.ஐ.ஆர். பதிவு!

வயதில் பெரியவரை இந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தையில் குறிப்பிடலாமா என்று நெட்டிசன்கள் போர்க்கொடியை தூக்கி விட்டார்கள்.

English summary

Abhishek, who is known to many as a YouTuber, did not give up his review even after attending the Big Bang show. While the reviews he is already taking on the YouTube channel have gone viral, his review of his fellow contestants on The Big Bang is now going viral.