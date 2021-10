பிக்பாஸ் பார்க்காமலேயே கமலை அந்தக் கிழி கிழித்து இருக்கிறாரா அபிஷேக்... கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பூனை.. கண்ணை மூடிக் கொண்டால் உலகமே இருட்டாக இருக்கிறது என்று சொல்வது போல இருக்கிறது, அபிஷேக்கின் பேச்சு என ரசிகர்கள் அவரை கலாய்த்து வருகின்றனர்.

பொய் சொன்னாலும் ஒரு நியாயம் வேண்டாமா என்று அபிஷேக்குக்கு எதிராக நெட்டிசன்கள் போர்க்கொடி தூக்கி இருக்கிறார்கள்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு வருவதற்கு முன்பு அவர் பேசிய வீடியோ தற்போது வைரலாக பரவி வருவது தெரியாததால் என்னென்ன கதை கட்டுகிறார் பாருங்கள் என்று மீம்ஸ்கள் பறந்து வருகிறது.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் நெகட்டிவ் கமெண்டுகள் வராத ஒரே போட்டியாளர் இவர்தான்

English summary

Bigg Boss is currently going on air for the fifth season but kamal haasan has questioned the current contestants the same question as fans have been saying that the contestants are playing this season knowing better about the seasons that have been telecast before. Many of the contestants have said that they have seen the show before and many have said that we have never seen the show before. Many netizens have been raving about this and many memes have gone viral.