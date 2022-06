சோப்பு விக்கறேன்.. பாத்ரூம் கழுவவும் நான் ரெடி.. ஒரு வேலை கொடுங்கள்.. நடிகை ஐஸ்வர்யா கண்ணீர்

Television

oi-Vishnupriya R

சென்னை: வீடு வீடாக போய் சோப்பு விற்கிறேன், பாத்ரூம் கழுவவும் தயாராக இருக்கிறேன் என பிரபல நடிகை ஐஸ்வர்யா கண்ணீர் மல்க தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ் சினிமாவில் 200-க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்தவர் லட்சுமி. இவர் தன்னுடன் நடித்த சிவசந்திரனை திருமணம் செய்து விவாகரத்து பெற்றார். லட்சுமிக்கு முதல் கணவர் பாஸ்கருக்கும் பிறந்தவர் மகள் ஐஸ்வர்யா.

இவரும் தனது தாயை போல் ஒரு சில திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார். ரஜினிக்கு ஜோடியாக எஜமான் படத்தில் நடித்தது இவருக்கு திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தியது. பின்னர் 24 மணி நேரத்தில் எடுக்கப்பட்ட ஒரு சுயம்வரம் எனும் திரைப்படத்தில் காமெடியாக நடித்திருந்தார்.

English summary

Actress Aishwarya Baskaran needs a job even she is ready to clean toilet as she didnt gets any cinema opportunities.